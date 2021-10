Le regard des patrons de TPE sur la situation européenne

Selon cette étude, seuls 21 % des chefs de très petites entreprises considèrent actuellement que l’euro est un atout. Néanmoins, 80 % ne souhaitent pas que la France abandonne la monnaie unique européenne et 77 % que l’Europe ne revienne aux monnaies nationales. Par ailleurs, 58 % des patrons plaident pour une intégration européenne renforcée avec une politique économique et budgétaire unique.

La signature du troisième plan d’aide à la Grèce est perçue comme une bonne chose par 46 % d’entre eux. 77 % pensent pourtant que l’argent prêté à la Grèce est de l’argent perdu parce qu’elle ne pourra jamais rembourser. Seuls 25 % estiment que les mesures d’austérité et l’abandon de souveraineté seront réellement appliqués par les Grecs. 38 % des chefs d’entreprise déclarent qu’il serait préférable que la Grèce sorte à court terme de la zone euro. Dans le cas où la Grèce ne parviendrait pas à réduire sa dette et son déficit, le pourcentage en faveur d’une exclusion totale de la zone euro grimpe à 53%.

Face à l’arrivée de près de 100 000 migrants en Europe, l’octroi d’une aide financière par l’Union européenne pour la reconduction dans les pays d’origine est accueilli favorablement par 66 % des patrons. Ils sont 56 % à être d’accord pour un accueil des migrants par chaque pays en fonction de ses infrastructures et de sa population. Concernant la remise en cause des accords de Schengen, 48% y sont favorables et 52% y sont opposés.