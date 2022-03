Le Recteur de la Grande Mosquée de Paris reçu par Sa Sainteté le Pape François

Lors de son audience, le Recteur a transmis un message écrit au Saint-Père sur la nécessité du rapprochement interreligieux, notamment en matière d'éducation et de solidarité, contre la montée des divisions, de l’intolérance et des extrémismes en France et en Europe.

Au cours de cette longue et fraternelle rencontre, le Pape François a tenu à dire combien les catholiques et les musulmans du monde forment une seule et même communauté humaine. À cet égard, il considère la signature de la Déclaration d’Abou Dabi avec le Grand Imam d’Al-Azhar, cheikh Ahmed Al-Tayeb, le 4 février 2019, comme un moment de grande émotion et un acte fondateur.

Le Pape François s’est montré particulièrement attristé par la récente dégradation de la sculpture érigée à Amboise à la mémoire de l’Émir Abdelkader, lui qui protégea la vie des chrétiens de Damas en 1860 et demeure aujourd’hui un grand symbole de la fraternité religieuse et humaine. Le Saint-Père a formé le souhait que catholiques et musulmans puissent dorénavant porter la même voix d’espérance face aux crises du monde contemporain. Il a en particulier exprimé ses plus vives préoccupations quant au sort des migrants arrivants sur le continent européen et au sujet de la situation actuelle en Ukraine.

Sur l’initiative du Pape, la Grande Mosquée de Paris invitera les musulmans de France à prier, à l’occasion de la grande prière du vendredi 4 mars 2022, pour que cesse la guerre en Ukraine et pour que les hommes reviennent à la raison. Au terme des échanges, le Saint-Père a répondu favorablement à l’invitation de se rendre à la Grande Mosquée de Paris lorsque sa venue en France sera déterminée.