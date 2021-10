Le RDT Poitou-Charentes ambitionne de renforcer l'innovation technologique

Cette nouvelle mission se traduit par une implication au coeur même des entreprises et une meilleure concentration autour des outils propres à l’innovation.

Le 16 novembre dernier, le RDT Poitou-Charentes a fêté ses 10 ans. A cette occasion, M. Marc GIGET, fondateur de l’Institut Européen de Stratégies Créatives et d’Innovation et Docteur en Économie Internationale & du développement, a animé une conférence autour de l’innovation. Un franc succès pour les organisateurs comme pour les institutionnels et chefs d’entreprises.

Facteur de croissance et de compétitivité, l’innovation assure la pérennité et le dynamisme de l’entreprise. Dans cette conjoncture, l’entreprise a tout intérêt à créer ou développer son service. « L’essentiel des innovations naissent sur le terrain, dans l’exercice des métiers, de la confrontation de l’intelligence humaine aux réalités » a déclaré Marc GIGET. Ses constats sur le terrain ainsi que cette manifestation ont conforté le réseau sur la priorité à donner à l’innovation.

Le réseau s’est ainsi donné pour objectif en 2013 de renforcer l’accompagnement des projets innovants et de devenir le portail de référence des outils en matière d’innovation (conseils, expertises, financements destinés aux entreprises).

Ces trois dernières années, le RDT Poitou-Charentes s’est rapproché de 1 170 entreprises. Hébergé par l’association « Convergence », le RDT Poitou-Charentes (Réseau de Développement Technologique) a été créé à Poitiers, pour soutenir la performance des entreprises de la région