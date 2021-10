Le rapport 2013 de la médiatrice

Comme chaque année, la médiatrice publie un rapport qui permet de constater l'étendue du travail accompli et d'observer les domaines de préoccupation des Parisiens. Grâce à une implantation renforcée sur le territoire parisien, le nombre annuel de dossiers traités est passé de 652 en 2008 à 1 375 en 2013, soit une augmentation de 110 %. A Paris, ce sont les habitants des 13e, 20e et 15e arrondissements qui saisissent le plus la Médiatrice. Près du tiers des saisines reçues entre 2009 et 2013 en est issu. Les arrondissements centraux, dont la population est plus restreinte, ont été les moins nombreux à recourir à la médiation municipale.

Pour cette année, comme en 2012, l’habitat et le logement représentent plus de la moitié de l’activité de la médiation. Au cours de la mandature, ce domaine est passé de 34,7 % en 2009 à 56,1 % du total des saisines en 2013. Pour l’année 2013, le service de médiation municipale a globalement raccourci le délai de traitement de ses dossiers puisque près de 89 % d’entre eux ont trouvé un règlement en moins de quatre mois contre 82 % l’année précédente, alors même que le volume des cas traités a augmenté fortement. Près des deux tiers des dossiers instruits par la Médiatrice en 2013 font l’objet d’une décision partiellement ou totalement favorable au requérant.