Le Randopolitain obtient le label Olympiade Culturelle

C’est assez logiquement que le projet Randopolitain a obtenu le label Olympiade Culturelle, décerné par le CIO. Cette initiative croise un sport populaire, la randonnée, des interventions philosophiques, scientifiques ou artistiques, la découverte de lieux culturels et patrimoniaux et la rencontre avec des acteurs du territoire qui le font vivre. Randopolitain, ce sont 100 randonnées ouvertes à tous pour parcourir l'Île-de-France et ses paysages jusqu'à la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Un dimanche sur deux et un mercredi par mois, chacun peut venir marcher, entre deux gares, sur des parcours de 15 à 20 km, à la découverte des plus beaux espaces naturels franciliens sur les sentiers de la Fédération française de la randonnée pédestre. Au total, 37 randonnées seront proposées. Fort de son succès, les prochaines randonnées affichent déjà complet.

Patrimoine et rencontres

Au programme, la découverte d’espaces naturels mais aussi la visite de nombreux sites patrimoniaux et culturels et des rencontres avec des personnalités : biologistes, écrivains, scientifiques, architectes, urbanistes ou même des sportifs dont des champions olympiques puisque ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Olympiade Culturelle. A noter que dans cette même logique olympique, un bâton de relais, symbolisant la flamme olympique, sera porté par un marcheur ou une marcheuse de randonnée en randonnée.

Lors de la première saison, en 2022, plus de 2000 participants ont suivi la Seine des lisières de la Bourgogne aux portes de la Normandie durant les 20 premiers parcours. Toutes ces randonnées ont affiché complet avec un public très diversifié : au moins 60% de femmes et un nombre de jeunes toujours croissant.

Informations pratiques : Les parcours font entre 15 et 20km donc départ à 10h et arrivée entre 17h et 18h. 80 places sont ouvertes au public lors de chaque randonnée. Inscriptions sur https://randopolitain.com et sur Transilien.com