Le quartier Léon Blum d’Issy-les-Moulineaux s’agrandit

Côté réalisation, le projet a été géré par la Spie Batignolles de A à Z : fondations, lots architecturaux, fabrication et pose du mobilier, gros œuvre et gestion de projets ont été réalisés par les différentes filiales de la Spie Batignolles, un acteur majeur de la construction spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics. Le chantier a débuté en juillet 2019 et s’est tout juste achevé en mars 2022. Il aura permis de doter le quartier Léon Blum de 104 logements sociaux et d’un groupe scolaire.

Le projet immobilier

Le bâtiment mixte comprend un immeuble incluant un rez-de-chaussée et neufs étages supplémentaires, rassemblant plus d’une centaine de logements sociaux du studio au 5 pièces. Du côté du groupe scolaire, le bâtiment comprend 3 200 m² de surfaces sur deux niveaux et plus de 100 places de stationnement ont été aménagées au sous-sol du projet.

Les designers de cet ensemble immobilier ne sont autres que les architectes de Brenac & Gonzalez & Associés, qui ont eu à charge de proposer une identité commune pour le projet immobilier, même si les usages divergent. Les architectes ont donc imaginé des diversités architecturales au niveau du socle et des façades et, pour ce qui est des intérieurs, l’entreprise Mathis a réalisé les planchers et les murs de la partie résidentielle, en privilégiant une structure en bois pour les niveaux de logement du R+2 au R+9. Pour l’école, c’est l’escalier hélicoïdal de deux étages qui retient l’attention : en colimaçon et sur deux étages, il a été réalisé pour animer l’espace.

Un projet à forte valeur environnementale

Dès le début, cette opération immobilière mixte de plus de 10 000 m² toutes surfaces confondues s’est inscrite dans une démarche environnementale. Ainsi, c’est tout naturellement que l’ensemble du projet a été labellisé Bâtiment bas carbone (BBC) et bâtiment biosourcé niveau 3. De même, le projet a pris de l’avance et a répondu aux exigences de la norme RE 2020, qui porte sur l’isolation des bâtiments neufs. Une vraie réflexion sur le choix des techniques constructives et des matériaux raisonnés a été réalisée afin d’obtenir un projet mixte de grande qualité d’usage. Les engagements pris ont permis d’obtenir la certification NF Habitat HQE, les labels E+C- et le label BBC Effinergie. De cette façon, le groupe scolaire a ouvert ses portes aux enfants depuis janvier et les résidents pourront bientôt emménager dans leurs nouveaux appartements.