Le quai Jacques-Chirac inauguré

Accompagnés de Claude Chirac, qui représentait la famille, et du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, Anne Hidalgo et les maires LR des 7e et 15e arrondissements, Rachida Dati et Philippe Goujon, ont dévoilé la plaque rendant hommage à un « homme d'Etat qui, pendant plus de 40 ans, aura servi les Françaises et les Français », selon Anne Hidalgo. Les anciens Premiers ministres de droite, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, l'ancien maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë, et l'actrice Line Renaud, très proche de la famille Chirac, figuraient parmi les personnalités présentes.

Rebaptiser ainsi le quai Branly, devant le musée du même nom dédié aux arts premiers à l'initiative de l'ancien président, permet « d'ancrer à jamais le nom de Jacques Chirac dans les rues de sa ville, selon la maire.