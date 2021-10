Le promoteur lyonnais DCB International prend pied à Paris

Créé il y a plus de 20 ans à Lyon, le groupe privé de promotion et d'aménagement en immobilier d'entreprises DCB International concrétisera dans les prochains mois son projet d'installation à Paris. La suite logique d'une démarche de développement loin de ses bases engagée depuis longtemps et qui se traduira par trois opérations dans la première couronne dès cette année.

© DR - Bertrand Rudigoz, directeur général de DCB International, et Didier Caudard-Breille, président du Groupe.