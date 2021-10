Le prolongement de la ligne 14 du métro parisien déclaré d'utilité publique

Cette déclaration d'utilité publique, préalable nécessaire au lancement des travaux prévus pour fin 2013, a fait l'objet d'un arrêté interpréfectoral des préfectures de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et de Paris en date du 4 octobre.



La ligne 14, qui part d'Olympiades (sud-est, 13e arrondissement) et s'arrête actuellement à la gare Saint-Lazare, à Paris, sera prolongée jusqu'à la mairie de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), par un tunnel d'environ 5,8 km qui traversera la capitale (8e, 9e et 17e), Clichy-la-Garenne, Saint-Ouen et Saint-Denis, avec une maîtrise d'ouvrage conjointe du Stif et de la RATP.



Ce projet, sur lequel Stif et RATP travaillent depuis cinq ans, sera aussi "la première réalisation concrète du Grand Paris Express", futur métro automatique de près de 200 km en rocade autour de Paris, auquel sera connectée la ligne 14, qui, elle, assure un trajet nord-sud à travers la capitale, soulignent les deux entités.



Estimés à 1,2 milliard d'euros, les travaux du prolongement Saint-Lazare/Saint-Ouen seront financés à 70% par la région Ile-de-France, la mairie de Paris, les conseils généraux de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et à 30 % par la Société du Grand Paris (SGP). Au mois de décembre 2012, un avant-projet sera soumis aux conseils d'administration du Stif et de la RATP et à l'issue des études détaillées, les travaux pourront commencer comme prévu fin 2013 pour une mise en service à l'horizon 2017.