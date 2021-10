Le projet Station F se dessine

Depuis 2014 et l'acquisition de la halle Freyssinet par l'entrepreneur Xaviel Niel, le projet de créer le plus grand incubateur du monde a fait son chemin. L'investisseur a transmis son engagement fort pour l'écosystème entrepreneurial à l'équipe de la Station F récemment constituée.

« Avec Station F, nous voulons donner un cadre à un écosystème de start-up éclaté et les moyens aux entrepreneurs qui le souhaitent d'atteindre plus rapidement l'échelle internationale », explique Xavier Niel. En d'autres termes, les responsables du lieu n'auront de cesse d'encourager l'entrepreneuriat et l'innovation en aidant les fondateurs à réaliser leurs ambitions et aider également les profils inattendus à entreprendre.

À l'occasion de la visite du maire de Londres à Paris, l'entrepreneur Xavier Niel, principal investisseur du projet, et la jeune directrice du lieu, Roxanne Varza, ont accueilli la maire de Paris, Anne Hidalgo, et l'édile récemment élu, Sadiq Khan, pour une visite de ce grand campus qui va héberger des start-up, des talents, des partenaires, des investisseurs et tous ceux qui rendent l'écosystème entrepreneurial dynamique. En parallèle, des logements pour 600 membres de Station F sont construits à Ivry-sur-Seine.

De nombreux qualificatifs résonnent lors de cette visite de chantier. On peut entendre des Anglais décrire ce lieu impressionnant comme « mental » , « huge » ou encore « impressive », tandis que des journalistes français s'étonnent de l'ampleur du projet.

Roxanne Varza a expliqué le changement de nom de cet incubateur gigantesque. Le choix de « Station F » est non seulement plus facile à prononcer pour les étrangers mais il est surtout lié au passé historique du lieu qui était auparavant une gare de fret. Une « train station » en somme, comme le précise l'entrepreneuse californienne. À la place des trains, cette station verra désormais défiler des entrepreneurs.

Des milliers de partenaires vont se réunir autour de trois principes :

> Start-up first : tous les membres devront montrer leur engagement pour aider les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs.

> All inclusive : ce lieu créatif répond à tous les besoins des entrepreneurs et plus généralement, de l'écosystème start-up.

> International : localisé à Paris, l'incubateur va accueillir des talents du monde entier, et grâce à sa communauté, va être virtuellement connecté partout.

L'équipe L'équipe Roxanne Varza , directrice

, directrice Faouzi Bennour , responsable du site

, responsable du site Brice Bourgeois , responsable du site

, responsable du site Marwan Elfitesse , responsable start-up

, responsable start-up Cédric Gaudard , responsable partenaires

, responsable partenaires Mouna Guennouni , responsable opérations

, responsable opérations Valentine Lin-Saingré , office et team manager

, office et team manager Marie Millet , responsable événements

, responsable événements Rachel Vanier, responsable communication

Cette ancienne gare de fret construite en 1929, nichée au cœur du 13e arrondissement et classée depuis 2012 à l'inventaire des Monuments historiques, est divisée en trois zones.

Zone Share

Les membres peuvent travailler, se rencontrer et assister à des événements. Elle contient un auditorium de 370 places, un fablab avec imprimantes 3D, des ateliers bois et métal, un pop-up store, des services pour les start-up, et différents bureaux de partenaires.

Zone Create

Plus de 3000 postes de travail seront disponibles uniquement pour les entrepreneurs membres, qui pourront y travailler et construire les entreprises de demain.

Zone Chill

Ouverte au public, les membres et habitants du quartier pourront profiter d'un espace de restauration et de détente innovant de 4000 m2, avec quatre restaurants et un bar ouvert 24h/24h et 7j/7. Deux wagons accueillent des événements.