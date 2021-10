Le projet de plan de prévention du bruit de l'aéroport d'Orly remanié

Les élus d'Essonne et du Valde-Marne se sont rassemblés en nombre à la préfecture du Val-de-Marne, à l'occasion de la commission consultative de l'environnement (CCE) qui devait voter sur la révision du Plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE).

Les conséquences de ce plan ?

Une partie non négligeable de l'Essonne et du Val-de-Marne aurait été exposée à de nouvelles règles en matière d'urbanisation et d'isolation. Dans le détail, la zone C du Plan d'exposition au bruit (PEB) serait élargie pour atteindre 16 000 hectares (contre 3000 aujourd'hui) et une zone D serait créée.

Le risque, selon les opposants au projet ?

Une baisse de la valeur des biens immobiliers de 30 % et une augmentation de la paupérisation.

« Comme plusieurs associations de riverains de l'aéroport d'Orly ont pu l'exprimer au préfet du Val-de-Marne, le projet de Plan de prévention du bruit dans l'environnement ne saurait être acceptable en l'état. En tant que député du Val-de-Marne, je veillerai à ce que ce projet soit retravaillé en tenant compte des inquiétudes qui ont pu être exprimées », a indiqué Laurent Saint-Martin, député LaRem du Val-deMarne.

«Je juge que les habitants n'ont pas à subir ce qui s'apparenterait à une véritable double peine, ajoutant aux nuisances qu'ils subissent quotidiennement, une dévaluation de leurs biens immobiliers ».

Dans une lettre adressée préalablement au Premier ministre, une centaine d'élus avaient fait part de leurs inquiétudes. Les opposants au projet ont finalement été entendus, le préfet du Val-de-Marne ayant accepté de le remanier.