Le projet de l’Hôpital Grand Paris-Nord déclaré d'utilité publique

Dans cet arrêté, le préfet du département, Jacques Witkowski, déclare d'utilité publique ce vaste projet qui doit se déployer sur 7,2 hectares aux portes de la capitale. D'une capacité de 900 lits, le futur hôpital Grand Paris-Nord remplacera les actuels hôpitaux Bichat et Beaujon et abritera également des activités d'enseignement et de recherche de l'Université de Paris.

Porté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Université de Paris pour un coût estimé à 1,3 milliard d'euros, le campus est prévu pour 2028. En novembre dernier, l'AP-HP et Stellantis (ex-PSA), avaient annoncé avoir scellé la vente d'un site historique du constructeur automobile. Le montant n'avait pas été communiqué.

Le feu vert de la préfecture intervient après une enquête publique et l'avis de la commission d'enquête. Celle-ci a rendu un avis favorable tout en pointant trois “réserves” : conserver une capacité d'accueil globale équivalente à celle des deux hôpitaux existants, veiller aux conditions d'accès et préserver un service de maternité.