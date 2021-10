Le projet de casier pilote de “La Bassée”

Michel Cadot, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, et Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne, viennent de réunir les élus, les représentants du secteur agricole et des associations environnementales pour faire le point sur le Programme d'actions pour la prévention des inondations de la Seine et de la Marne franciliennes, et de présenter l'avancée du projet de casier pilote de “La Bassée”.

