Le programme « FinancerSaBoîte » de Paris Region Entreprises

Initié par la Région et mis en œuvre par Paris Region Entreprises, ce site s’adresse aux entreprises basées en Île-de-France et qui recherchent de fonds compris entre 150 000 et 2 millions d’euros. Il fédère 12 communautés animées par les opérateurs du développement économique en Île-de-France. Pour garantir des rencontres de qualité, les entreprises membres de FinancerSaBoîte sont préalablement qualifiées par ces 12 opérateurs du développement économique, gage de crédibilité auprès des investisseurs.

Les investisseurs présents sur FinancerSaBoite sont des réseaux de business angels et des fonds d’investissement. Tous développent leur activité conformément aux règles de déontologie des associations dont ils sont membres, France Angels , l’Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC), l’Association française de la gestion financière (AFG) ou encore l’UNICER.

Paris Region Entreprises propose trois formes d’accompagnement aux sociétés participant au programme FinancerSaBoîte :