Le programme Erasmus se mondialise

L'appel à propositions pour des partenariats avec le Japon en matière de masters communs Erasmus Mundus a été publié le 24 octobre 2018. Dix candidatures ont été reçues. Un budget de 9 millions d'euros est disponible pour les trois meilleurs programmes sélectionnés aujourd'hui, financé à parts égales par l'UE et par le ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie. Dans le cadre de ce financement, un maximum de 64 bourses seront mises à disposition des meilleurs étudiants pour chacun des trois programmes.

La Commission et le ministère japonais en question ont sélectionné trois programmes proposés par des consortiums internationaux et associant des universités prestigieuses :

« En juillet 2018, j'ai eu le plaisir de lancer le dialogue politique de haut niveau UE-Japon sur l'enseignement supérieur, la culture et le sport, avec mon homologue japonais, M. Hayashi, ministre de l'époque. Nous avons souligné l'importance de promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur. Je suis convaincu que les trois programmes de masters communs que nous avons sélectionnés, qui font partie de notre nouveau modèle de coopération UE-Japon dans le domaine de l'enseignement supérieur, permettront d'obtenir d'excellents résultats en cultivant les talents des étudiants, en favorisant l'excellence et en promouvant la science, la technologie et l'innovation. Je me réjouis à la perspective de voir leur impact positif dans les mois et les années à venir », commente Tibor Navracsics, commissaire européen pour l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport.