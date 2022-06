Le programme du Congrès ECF à Biarritz

Cette année, ce rendez-vous incontournable de la profession comptable est placé sous la thématique de la trajectoire patrimoniale du dirigeant. Au Centre de congrès Bellevue, les participants, qui se seront inscrits sur le site de l’ECF, pourront prendre part à plus d’une trentaine d’ateliers, débats, ou réunions. Un programme exhaustif, entrecoupé de moments de pause plus informels en profitant du cadre de la côte basque, comme une balade dans les rues de Biarritz, une soirée de prestige dans son célèbre casino, avant de conclure ce séjour les pieds dans le sable.

Une vingtaine d’ateliers au programme

Après un dimanche de visite de la cité du sud-ouest, l’accueil des congressistes débutera pleinement le lendemain, avec une séance et une plénière d’ouverture ayant pour thème "Les différentes dimensions patrimoniales de la vie d'entrepreneur". De quoi se mettre en jambes, avant le démarrage des ateliers. Au menu, « Comprendre le quasi-usufruit pour bien le conseiller », « La location en meublé via une SARL de famille : un schéma à sécuriser… parfois à éviter ! », « Comment développer de nouvelles missions en gestion de patrimoine ? » ou encore un atelier « Retraite et Prévoyance : la CAVEC, un investissement rentable et durable ».

Après le déjeuner, les participants auront tout le loisir d’assister à quatre nouveaux ateliers pour terminer cette première journée de congrès. Les thématiques ? « Trajectoire patrimoniale, de quel patrimoine parle-t-on ? Un atelier décalé mais pas tant que ça… » ; « Détention et transmission de l’immobilier patrimonial - Les sociétés à prépondérance immobilière, un concept à géométrie variable » ; « Transmission d’entreprise : les nouvelles stratégies » et « Rémunération du dirigeant et organisation patrimoniale : comment raisonner sur le temps long ? ».

Table ronde et ateliers dynamiques, animés par des professionnels

Les deux premiers ateliers du 20 juin seront à retrouver le lendemain matin, suivis d’une nouvelle série de travaux (Quels arbitrages pertinents entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel ? Les solutions opérationnelles et les erreurs à éviter… ; Accompagnement patrimonial des dirigeants, de la constitution du dossier au conseil), avec en plus une table ronde autour de l’abus de droit fiscal, avant l’intervention des instances régionales et nationales.

Enfin, pour le dernier après-midi de réunion, sept nouveaux ateliers seront au programme :