Le programme des Journées du Patrimoine à Paris

A ne pas manquer à Paris

Visite de la Cité universitaire internationale

Le bâtiment est ouvert depuis des décennies et comporte 43 maisons, dédiées chacune à un pays particulier. Le Centre du patrimoine de la Cité internationale propose plusieurs visites thématiques afin de découvrir cet ensemble architectural, ainsi que son gigantesque parc de 34 hectares sur l’ensemble du week-end.

Informations pratiques : visite libre le samedi et dimanche de 11h à 21h, visites guidées Architectures sans frontières le samedi à 15h et le dimanche à 15h et 17h, visites guidées Jardins du monde en mouvement et parc durable afin de découvrir la faune et la flore du parc (samedi et dimanche à 16h30).

Toutes les visites sont accessibles sur inscription au jour le jour, sur place et dès 14 heures. Participation dans la limite des places disponibles.

Visite de l’Hôtel de Ville de Paris

L’Hôtel de Ville propose la visite des salons de la réception, de la salle du Conseil et du bureau de la Maire et la bibliothèque patrimoniale.

Informations pratiques : sur inscription, le samedi et dimanche de 10h à 18h.

Visite de l’université de la Sorbonne

Véritable joyau architectural, les locaux historiques de l’université de la Sorbonne ne sont accessibles qu’aux étudiants qui y suivent des cours durant l’année scolaire. Le bâtiment historique de la Sorbonne est à découvrir à travers un circuit dans les salons, les amphithéâtres, la chapelle, la bibliothèque ou encore la salle des autorités. Cette année, un concert de l’Orchestre et du chœur des universités de Paris en Sorbonne est programmé le dimanche de 16h à 17h.

Informations pratiques : visites libres le samedi et le dimanche.

Visite du Sénat

C’est l’une des rares occasions pour lesquelles le Sénat ouvre ses portes. C’est une opportunité de découvrir le palais du Luxembourg où siège le Sénat, incluant l’hémicycle, la bibliothèque peinte par Delacroix, la salle des conférences, le petit Luxembourg, la chapelle de la Reine édifiée par Marie de Médicis en 1625 et les salons de Boffrand. Les fonctionnaires du Sénat commentent les principaux lieux et répondent aux questions des visiteurs.

Informations pratiques : visites libres le samedi et le dimanche (attention à l’affluence).

Le Festival du Monde

Le journal Le Monde organise son festival, pour la cinquième fois depuis sa création. Depuis 2020, le siège du Monde est installé dans le 13ème arrondissement, dans un bâtiment réalisé par Snohetta et SRA-Architectes. Le festival est donc l’occasion de visiter les locaux, lors de visites guidées avec des professionnels de la rédaction.

Informations pratiques : sur inscription sur le site https://festival.lemonde.fr/, samedi et dimanche de 10h à 18h, 67-69 avenue Pierre Mendès-France.

Dans les coulisses du chantier de Notre-Dame de Paris

Le village-chantier installé sur le parvis de la cathédrale permet au public, pour la deuxième année consécutive, d’aller à la rencontre des compagnons, architectes, échafaudeurs, charpentiers, sculpteurs ou facteurs d’orgue qui travaillent sur la reconstruction de la cathédrale.

Informations pratiques : samedi et dimanche, de 10h à 18h, parvis de la cathédrale Notre Dame.