Le prochain train pour les Arts et métiers Paris Tech

"Le Prochain Train" parle de la mutation des liens à l’ère du numérique, à travers l'improbable rencontre entre Karine et Vincent. Ce dernier est addict du travail. Ignorant de la vie qui coule autour de lui, il ne lève la tête que pour constater que sa femme est partie. Poussé par son entourage à se ressaisir, à réagir, il choisira la seule solution logique à ses yeux : faire appel à une professionnelle du web afin qu'elle lui invente et administre sa vie. Karine est la meilleure dans son domaine. Elle gère la vie de ceux qui n'ont plus le temps de le faire. Dès lors, tous deux se mettent en affaire: quoi de plus logique dans une société où chacun se débat pour maintenir son employabilité et sa rentabilité ? C'est sur cette base étrange que ces deux solitaires vont se découvrir et s'apprivoiser.



Une pièce d'Orah de Mortcie, mise en musique par Cédric de Guillerm.