Le Prix du meilleur jeune auteur en droit du travail

Ce prix vise à récompenser le talent rédactionnel et l’éloquence du participant face à un jury de professionnels en droit du travail, issu du monde académique et juridique. Il s’adresse aux étudiants en Master II de Recherche ou Professionnel, spécialisés en droit du travail, qui devront rédiger et défendre un article d’actualité relatif au droit du travail. Pour l’édition 2013, le thème portera sur les Accords Majoritaires. Les cinq meilleurs candidats seront auditionnés par un jury, présidé par Gérard Couturier, professeur émérite à l’Université Paris I. L’étudiant obtenant le premier prix recevra 5 000 euros et bénéficiera d’abonnements aux publications Wolters Kluwer. Son article sera également publié dans la rubrique forum de la Semaine Sociale Lamy. Le second prix recevra 2 500 euros et bénéficiera d’abonnements aux publications Wolters Kluwer. Pour participer au « Prix du meilleur jeune auteur en droit du travail », les contributions peuvent être déposées jusqu’au 10 avril 2013 sur le site lamyetudiant.fr. La remise des prix aura lieu le 30 mai prochain dans les locaux du cabinet Proskauer. La Semaine Sociale Lamy est une revue professionnelle hebdomadaire destinée à l’ensemble des acteurs de la vie sociale : juristes d'entreprise, services RH, avocats, conseillers prud’homme… Wolters Kluwer France est une filiale du groupe Wolters Kluwer, l’un des premiers acteurs mondiaux de l’édition et de l’information professionnelle.