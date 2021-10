Le prix du gaz va baisser de 0,3 % au 1er mars

Cette baisse moyenne de 0,3 % dans le barème proposé par GDF Suez "est conforme à la formule tarifaire", indique la CRE dans un avis. Ce léger recul découle de l'application des nouvelles règles d'évolution des tarifs réglementés du gaz, qui sont depuis cette année révisés tous les mois et non plus tous les trimestres. Une source proche du dossier avait indiqué à la semaine dernière que le recul au 1er mars serait compris entre zéro et 0,5 %.

La nouvelle formule tarifaire incorpore désormais une plus forte part des prix du gaz sur le marché dit au comptant (ou "spot"), dans le calcul des coûts d'approvisionnement de GDF Suez, qui restent cependant majoritairement indexés sur les cours du pétrole. Ces prix spots évoluent globalement de manière plus favorable pour le consommateur que ceux du pétrole.

La ministre de l'Energie, Delphine Batho, a indiqué que sans la nouvelle formule, le recul n'aurait été que de 0,18 %. L'application de ce nouveau système avait déjà conduit à une petite détente de 0,5% des tarifs réglementés du gaz au 1er février. Ce recul reste très modeste par rapport à la flambée des prix du gaz qui n'avaient cessé d'augmenter depuis deux ans et se sont envolés au total de plus de 80 % depuis mi-2005. La formule légale est en principe le miroir exact des coûts d'approvisionnement de GDF Suez. L'ex-Gaz de France avait fin septembre une part de marché d'environ 86 % pour les particuliers et de 60 % sur le marché d'affaires.