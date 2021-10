Le Prix du chômage

L’auteur, ancien délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, y questionne les logiques et les blocages qui caractérisent l’arsenal anti-chômage dans l’Hexagone. Cette analyse s’attache aux vrais débats : contrats aidés, emploi des jeunes, assurance chômage, taxation du coût du travail, service public de l’emploi, place du dialogue social. Au terme de ce constat pragmatique, Bertrand Martinot s’aventure courageusement sur la voie bien hasardeuse d’un plan d’actions efficient capable de pourfendre les causes structurelles de ce chômage endémique pour en inverser la courbe diabolique. Au nombre de ces suggestions avisées : les réformes du SMIC, de l’indemnisation chômage, de la régulation et de la politique de l’emploi, sans oublier une « flexisécurité » à la française. Comme le précise l’auteur : « La résolution de la question du chômage en France, c’est la compétitivité du secteur public. De notre capacité à réformer nos institutions, centrales et décentralisées, à revoir leur champ et leurs modalités d’action dépendra le succès ou l’échec de la lutte contre le chômage dans les années qui viennent ».