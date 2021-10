Le Printemps des Etudes revient en avril au Palais Brogniart

Véritable lieu d’échanges et de rencontres, le Printemps des Etudes est aussi une manifestation à forte valeur ajoutée, centrée sur le contact d’affaires, et qui permet de mettre en lumière d’autres TPE et starts-up françaises à vocations internationales qui, comme Empresarial, sont sources d’innovations et de richesses.



Parmi elles, 9 instituts d’études et de sondages et 3 sociétés prestataires de services qui réfléchissent et travaillent sur autant de sujets novateurs tels que l’impact du son (Sound Value), les études délibératives (House of Common Knowledge), le traitement statistique des données (Double Précision) la veille d’information (Direct Fichiers), les études géomarketing multiclients (Infostat Marketing)…



Ce sont ainsi une douzaine de petites structures qui se verront propulsées sur le devant de la seine !



