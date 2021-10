Le Printemps des études est #Digital

Cette application permet à la fois d’organiser la visite, planifier son agenda et préparer le parcours ; de consulter la liste des sociétés participantes, des conférences et rendez-vous, et connaître la biographie des conférenciers, auteurs et orateurs ; de prendre des notes (manuscrites et audios) et écrire en temps réel son rapport de visite ; de suivre en direct les annonces et autres tweets du Printemps des études et même d’Interagir en live lors des conférences

Cette troisième session s'annonce riche et équilibrée en contenus avec 120 participants, 68 conférences et rendez-vous, huit visites guidées thématiques et 12 séances de dédicaces dans le « coin des auteurs ».