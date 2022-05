Le printemps des cimetières est de retour en 2022

Depuis 2016, l’événement valorise le patrimoine funéraire français, ses tombes et surtout, ses cimetières. En 2021, plus de 110 animations ont été réalisées dans le cadre de l’événement et l’édition 2022 s’annonce pour le moins prometteuse. A Paris et sa banlieue proche, plus de 25 animations sont proposées dans différents arrondissements et villes. Alors, que vous souhaitiez faire une visite sur les personnalités gisant au cimetière de Montparnasse ou vagabonder à la recherche des femmes illustres enterrées au cimetière de Batignolles, des bénévoles vous amèneront découvrir tous les secrets des cimetières français.

Informations pratiques : tous les événements sont gratuits et renseignés sur le site de l’événement https://printempsdescimetieres.org/programme-2022/