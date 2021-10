Le printemps de l'immo-Interactif® jusqu'au 30 juin

Le processus Immo-interactif® permet d’obtenir en 45 jours, le juste prix d’un bien immobilier par la confrontation en temps réel de l’offre et de la demande. Et ce, en toute transparence puisque les offres sont déposées par les acquéreurs potentiels sur http://www.immobilier.notaires.fr, site officiel de l’immobilier des Notaires, véritable salle des ventes accessible à tous sur internet. La transaction ne se conclut que par la suite, lorsque le vendeur accepte par la signature d’un compromis, l’offre qui correspond le mieux à ses critères, définis dans un cahier des conditions particulières qui a été préalablement porté à la connaissance des acquéreurs potentiels. L’intérêt majeur pour le vendeur est d’avoir un calendrier de vente et surtout de vendre son bien au juste prix. Pour l’acquéreur, c’est lui permettre de faire un achat réfléchit en fonction de sa solvabilité. En effet, l’acquéreur a le temps en amont de consulter sa banque pour connaitre sa solvabilité maximum et d’avoir tous les éléments d’information juridique. Vendeurs, acquéreurs, néophytes ou habitués d’internet, l'immo-Interactif® est à la portée de tous : le notaire vous accompagne pendant toutes ses étapes :

1 : Evaluation et préparation des conditions de la vente

Le vendeur contacte son notaire dans le but de vendre son bien immobilier. Après avoir expertisé le bien en se référant aux bases immobilières notariales et à sa connaissance du marché, le notaire détermine avec le vendeur la stratégie de vente du bien : la première offre possible*, les conditions, le calendrier de la vente et reçoit un mandat exclusif pour une durée très courte : six à huit semaines maximum.



2 : Mise en ligne du bien et publicité

Le notaire diffuse l’annonce immobilière avec photos, descriptif, 1re offre possible, dates et horaires des visites et de la vente sur le site http://www.immobilier.notaires.fr. Toutes les informations utiles (diagnostics, documents d’urbanisme, plans, note de synthèse de l’immeuble…) sont mises en ligne. Dans le même temps, le notaire procède à la publicité du bien par un plan de communication puissant et ciblé sur différents types de supports.



3 : Visite du bien et inscription en ligne à la vente

Le notaire fait visiter le bien aux jours et plages horaires prédéfinis. Pendant ces créneaux qui s’étendent généralement sur une période de 3 à 4 semaines, les acquéreurs potentiels visitent le bien, questionnent si nécessaire le notaire pour obtenir des précisions et signent une demande d’agrément (gratuite et sans engagement) dans laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance des conditions particulières de la vente. À l’issue des visites, les personnes intéressées s’inscriront en ligne sur le site http://www.immobilier.notaires.fr afin de recevoir un agrément électronique qui leur sera délivré par le notaire et leur permettra de porter leurs offres durant la vente.



4 : Déroulement de la vente

Aux heures et dates fixées d’un commun accord entre le vendeur et le notaire, la réception des offres débute et dure 24 heures. Seules les personnes préalablement inscrites et ayant reçues un agrément du notaire peuvent participer et porter leurs offres. Vendeur et acquéreurs potentiels assistent en direct à l’émission des offres successives qui apparaissent en temps réel sur la salle des ventes en ligne http://www.immobilier.notaires.fr .



5 : Sélection de l’offre et signature du compromis

À l’issue de la période de réception des offres, le vendeur retient celle qui répond le mieux à ses attentes ; ce n’est pas forcément la plus élevée Il signe alors un compromis de vente chez son notaire et la suite de la procédure se déroule comme une vente traditionnelle.