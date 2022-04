Le président de CCI France lance un appel à la proximité

" Le réseau des CCI salue la réélection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République. Pour ce nouveau mandat les CCI, établissements publics de l’État gérés par des chefs d’entreprise élus, se mobilisent pour construire une économie toujours plus compétitive et plus durable au plus près des territoires.

Le réseau partage les priorités du Président de la République réélu et répond présent pour les déployer sur le terrain : La formation et l’orientation, par l’anticipation sur les métiers d’avenir, la poursuite de la dynamique de l’apprentissage, une orientation tout au long de la vie et un rapprochement de l’école et de l’entreprise.

par l’anticipation sur les métiers d’avenir, la poursuite de la dynamique de l’apprentissage, une orientation tout au long de la vie et un rapprochement de l’école et de l’entreprise. La structuration de notre autonomie énergétique, par la mise en œuvre d’audits d’économies d’énergie pour les entreprises, le soutien opérationnel au développement de la filière hydrogène française et, plus généralement, des énergies renouvelables sur les territoires.

par la mise en œuvre d’audits d’économies d’énergie pour les entreprises, le soutien opérationnel au développement de la filière hydrogène française et, plus généralement, des énergies renouvelables sur les territoires. La réindustrialisation de la France, par un accompagnement dédié au plus près des territoires visant à déployer des écosystèmes industriels compétitifs et aptes à réduire nos dépendances.

par un accompagnement dédié au plus près des territoires visant à déployer des écosystèmes industriels compétitifs et aptes à réduire nos dépendances. L’investissement dans l’innovation et dans les technologies, par l’identification et la mise en relation entre les offreurs de solutions et les entreprises ainsi qu’entre ces dernières et le monde de la recherche.

par l’identification et la mise en relation entre les offreurs de solutions et les entreprises ainsi qu’entre ces dernières et le monde de la recherche. L’accélération des transitions numérique et environnementale, par la sensibilisation, la réalisation de diagnostics et la mise en place de plans d’actions à court et moyen termes.

par la sensibilisation, la réalisation de diagnostics et la mise en place de plans d’actions à court et moyen termes. Le renforcement notre commerce extérieur et la participation à une Europe plus forte, par une participation active à la Team France Export et une implication forte au sein du réseau EEN, interface entre les entreprises et l’Union Européenne. Tel est l’engagement des 122 CCI de France, de leurs 4 400 élus et de leurs 16 000 collaborateurs qui, chaque année, forment 500 000 personnes, sensibilisent 245 000 créateurs d’entreprise sensibilisés et accompagnent 450 000 entreprises dont 35 000 entreprises à l’international. Par ailleurs, les CCI se félicitent de la baisse des impôts de production et des charges pour les indépendants pour rendre les entreprises toujours plus compétitives. Alain Di Crescenzo, Président de CCI France. "