Le premier NFT de Yann Arthus-Bertrand mis en vente par #EnsembleUkraine

#EnsembleUkraine est un collectif d’une cinquantaine d’entrepreneurs de la French Tech engagé dans le soutien au peuple ukrainien. Il a réuni des œuvres originales d’artistes ukrainiens et internationaux pour composer la collection NFT #TogetherUkr qui ont récemment fait l’objet d’une vente caritative internationale au profit des victimes de la guerre sur le site www.togetherukr.com.

Le collectif #EnsembleUkraine,soutenu par l'association France Digitale, le Galion Project, la Mission French tech, a voulu venir en aide au peuple ukrainien mais également aux artistes ukrainiens en répartissant ainsi les fonds de la vente :

- 20% seront reversés à une ONG certifiée qui soutient les artistes ukrainiens.

- 80% seront reversés directement à #EnsembleUkraine pour le financement de ses actions.

25 000 NFT sont mis en vente afin de récolter des fonds pour aider les artistes ukrainiens et financer les actions humanitaires menées par #EnsembleUkraine en partenariat avec le Paris Blockchain Summit. Aux côtés de Yann Arthus-Bertrand, réputé notamment pour sa série “La terre vue du ciel” qui a fait le tour du monde, et contribué à éveiller les consciences à l’enjeu environnemental, de nombreux artistes ont donné des œuvres. Et pour le photographe engagé, il s’agit de son premier NFT.