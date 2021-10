Le premier festival du temps partagé aura lieu en ligne du 8 au 10 juin

Avec l'explosion des nouvelles technologies et la crise de la Covid-19, le monde du travail est en pleine mutation. Ce contexte explique l'essor du travail à temps partagé qui offre souplesse, autonomie et compétitivité aux entreprises. Aujourd'hui, plus de 430 000 professionnels l'ont adopté en France. Le Portail du Temps partagé organise son premier festival en ligne, du 8 au 10 juin prochain, pour répondre aux interrogations sur cette nouvelle façon de travailler.