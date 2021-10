Le premier atelier physique de Cyclofix à la Défense

Cet atelier, deux containers aménagés, a ouvert ses portes en ce début d'année 2021 et permettra aux vélotafeurs, aux habitants et aux visiteurs de La Défense de faire réparer leurs vélos et leurs trottinettes, y compris électriques.

Dans la continuité de sa stratégie pour encourager et sensibiliser à l'utilisation des mobilités douces, le pôle Mobilité a choisi de développer l'offre de services à destination des salariés, visiteurs et habitants de La Défense et alentours.

C'est dans ce contexte que Cyclofix a été choisi pour prendre possession des deux containers maritimes, utilisés à l'origine comme lieu de garage pour les navettes autonomes du quartier d'affaires.

Réaménagés en atelier de réparation de vélos et de trottinettes, les deux containers seront situés derrière la Grande Arche et accueilleront les “vélotafeurs”, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30. Les usagers auront deux possibilités pour faire réparer leurs vélos ou trottinettes : prendre rendez-vous directement au container auprès des réparateurs Cyclofix ou passer par le site dédié.

Davantage d'informations sur repaladefense.cyclofix.com.