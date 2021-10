Le préfet d'Ile-de-France prône l'attractivité du secteur du numérique

A l'occasion de sa visite virtuelle du village numérique, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, Marc Guillaume a présenté les enjeux du secteur du numérique, particulièrement stratégique pour le marché du travail francilien, et a notamment insisté sur les nombreuses opportunités professionnelles offertes par ce secteur dans la Région. En Île-de-France, près de 45 000 projets de recrutement sont en effet identifiés dans le secteur du numérique, qui emploie d'ores et déjà près d'un actif francilien sur dix, soit trois fois plus que sur le reste du territoire national. Par ailleurs, 90 % de ces projets d'embauche sont en CDI et concernent principalement des métiers dits « en tension » tels que développeur, chef de projet web, commercial web ou chargé de communication digitale.

Dans ce contexte, le préfet de région a également rappelé les politiques publiques menées par l'Etat pour soutenir son développement, notamment dans le cadre du plan France qui en fait une priorité. L'Etat mène, à ce titre, une action de grande ampleur pour accompagner les entreprises dans leur transition numérique, notamment les TPE et les PME : 11 milliards d'euros seront mobilisés au titre du plan France relance pour accélérer l'innovation dans tous les secteurs et en particulier dans celui des technologies numériques et, dans le cadre du plan régional d'investissement dans les compétences (PRIC), l'Etat travaille activement avec le Conseil régional pour renforcer l'offre de formation de ce secteur en Île-de-France.

Le préfet a également rappelé aux employeurs présents virtuellement que le plan France relance leur offrait la possibilité, grâce au plan « 1 jeune, 1 solution », de bénéficier de nombreuses mesures d'aides à l'embauche de jeunes.

Rappel des mesures du plan 1 jeune, 1 solution

Afin d'accompagner les entreprises souhaitant bénéficier des mesures de ce plan, plusieurs outils ont été mis en place par l'Etat et ses opérateurs en Île-de-France. Le premier est une file dédiée (numéro 4) sur le numéro national 39 95 grâce à laquelle chaque entreprise souhaitant bénéficier d'une des mesures de ce plan peut être accompagnée par un conseiller de la direction régionale de Pôle Emploi. Ensuite, un guide des mesures du plan « 1 jeune, 1 solution » a été édité par la préfecture de Région, à destination des entreprises. Il est consultable à l'adresse : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/Vous-voulez-recruter-un-jeune-Telechargez-notre-guide.

Autre mesure, le chatbot NOA, ouvert par la préfecture de Région, répond 24h/24 et 7j/7 aux questions que pourraient se poser les entreprises sur le plan :

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Economie-et-finances-publiques/Innovation-Recherche/Le-chatbot-NOA-une-nouvelle-offre-de-service-pour-les-start-up

La 6e édition du village numérique de Pôle emploi

Organisé pour la première fois en distanciel grâce à une application de réalité simulée, la 6e édition du Village numérique de Pôle emploi s'est tenue du 26 au 27 novembre 2020. Réunissant 64 organismes de formation proposant plus de 250 cursus et 30 entreprises, cet évènement visait, d'une part, à faire connaitre le secteur du numérique et ses métiers et, d'autre part, à permettre aux entreprises de rentrer directement en contact avec des demandeurs d'emploi grâce à l'organisation de 9 live métiers, de 16 ateliers de découvertes, de 10 tables rondes ainsi que de rencontres directes avec des professionnels du secteur. Cet évènement innovant a permis à 5 500 visiteurs de découvrir les métiers du numérique, de rencontrer des entreprises qui recrutent ou de préparer leur reconversion professionnelle avec l'appui des organismes de formation présents.