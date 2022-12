Le préfet a déterminé les sites prioritaires du réseau électrique

Dans un contexte de prévention des tensions sur l’approvisionnement énergétique, le Gouvernement met en œuvre des dispositifs pour le passage de l’hiver. Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de délestage et conformément aux dispositions gouvernementales, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a réalisé un travail de révision de la liste des usagers prioritaires du réseau électrique.

Établissements de santé, infrastructures de transport et sites de défense nationale

Ce travail de concertation a été mené entre l’agence régionale de santé d’Île-de-France, la préfecture de police, la RATP, la SNCF, la ville de Paris et les opérateurs de télécommunication afin d’identifier les sites prioritaires à ne pas délester. Il a ainsi permis de recenser les établissements de santé, les infrastructures de transport et les sites intéressants la défense nationale pour lesquels une rupture d’alimentation électrique comporterait des graves dangers pour les personnes et la sécurité nationale.

La préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris, travaille actuellement, en lien avec la préfecture de police, à l’anticipation des conséquences d’une coupure d’électricité à Paris afin d’en limiter les effets.

Le délestage, un ultime recours

Pour rappel, le délestage est une mesure d’ultime recours mise en œuvre en cas d’incident sur le réseau électrique ou de tension importante entre l’offre et la demande d’électricité. Cette opération a pour objectif d’éviter une perte de contrôle du réseau électrique et de prévenir un problème de plus grande envergure. Ce dispositif est national et prévoit des coupures tournantes organisées par territoire pour une durée maximale de deux heures, le matin de 8h à 13h et l’après-midi entre 18h et 20h.