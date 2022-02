Le portail data de l’INPI propose des alertes “actualités” hebdomadaires

L’objectif ? Rester informé chaque semaine de l’actualité des titres de propriété industrielle ou des entreprises. L’INPI propose ainsi de créer des alertes sur son portail data, https://data.inpi.fr , afin de mettre à disposition de tous ses données.

Créer les alertes, mode d’emploi

Pour créer une alerte sur la plateforme data de l’Inpi, rien de plus simple : il suffit de se rendre à l’adresse en ligne https://data.inpi.fr , de se créer un compte et de choisir parmi les alertes proposées. Le nombre d’alertes qu’il est possible de créer est illimité, sachant que dix alertes peuvent être actives simultanément. Un rapport sera ensuite envoyé par mail au demandeur et ce, chaque semaine.

Avec cette initiative totalement gratuite et à la portée de tous, l’Inpi poursuit sa politique de démocratisation et de partage des données. Dès lors de sa création en 2019, le portail data de l’Inpi donnait accès gratuitement aux informations issues du registre national du commerce et des sociétés (RCS) et aux données provenant des registres de propriété industrielle, tels que les brevets, marques ou dessins et modèles.

Ainsi, cette nouvelle fonctionnalité de la plateforme data permettra de suivre la vie d’une marque, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle et d’être au courant des actualités et publications les concernant. Pour cela, il est important de bien renseigner le numéro d’enregistrement de l’entreprise, le numéro de publication du titre de propriété industrielle ou encore, le numéro SIREN de l’entreprise concernée. Ce service sera tout particulièrement utile aux collectivités qui souhaitent être mises au courant de tous les dépôts de marques comprenant leur nom, aux entreprises qui veulent assurer une veille sur les dépôts de brevets de leurs concurrents ou encore, aux créateurs qui souhaitent consulter les dessins et modèles déposés.