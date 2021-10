Le portail Admission Post-bac doit être amélioré

Une large majorité d'étudiants (81%) et de parents (77%) estime que ce portail lancé il y a quatre ans est "utile". La moitié des étudiants interrogés (50%) déclare avoir eu une bonne expérience avec APB, mais près d'un sur quatre (39%) une mauvaise expérience.



Les étudiants comme les parents attribuent au dispositif APB une note moyenne de 6,4 sur 10. Un peu plus de la moitié des étudiants (55%) sont actuellement inscrits dans une formation qui constituait leur premier choix, 23% dans l'un de leurs trois premiers choix, 6% dans l'un de leurs six premiers choix. Mais 15% se sont retrouvés inscrits dans une formation qui n'était pas l'un de leurs voeux.



Pendant la procédure APB, 54% des étudiants auraient eu besoin de rencontrer un conseiller d'éducation. Au cours de leur année de terminale, 83% auraient aimé avoir l'occasion de se rendre dans les établissements d'enseignement supérieur, 76% de rencontrer des enseignants du supérieur et 69% de visiter des entreprises.



Sondage réalisé en ligne du 28 décembre 2012 au 3 janvier 2013, selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon de 505 étudiants en première année post-bac, représentatif de la population étudiante de première année, ainsi qu'auprès d'un échantillon représentatif de 303 parents d'étudiants en première année post-bac.