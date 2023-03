Le point sur les ventes aux enchères judiciaires à Paris et en Île-de-France

Nombreux sont ceux qui se tournent vers les ventes aux enchères judiciaires pour devenir propriétaires de biens immobiliers. Obéissant à des règles très strictes, les ventes aux enchères nécessitent une parfaite organisation et une maîtrise du processus, dans la limite du budget que l'on s'est fixé. À Paris et en Île-de-France, les ventes aux enchères judiciaires sont conséquentes et permettent bien souvent d'acquérir des biens exclusifs et non visibles sur le marché de la transaction classique. Vench, première plateforme de vente aux enchères judiciaires en nombre de ventes référencées, fait le point sur l'état des ventes aux enchères judiciaires à Paris, ville lumière par excellence en matière d'immobilier.

Des saisies immobilières toujours importantes en France et à Paris

Sur l'année 2022, selon les statistiques relevées par la plateforme de vente aux enchères judiciaires VENCH, 6047 ventes aux enchères ont été enregistrées sur le territoire français. Un nombre important mais qui peut être bien plus élevé.

Par ailleurs, la part des ventes aux enchères en Île-de-France est bien plus importante que dans le reste du pays et qui s'explique par le nombre de saisies immobilières au tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Il est le département répertoriant le plus grand nombre de ventes aux enchères en France avec ses 327 ventes, ce qui représente tout de même 5,41 % des ventes en France. Paris comptabilise 163 ventes représentant 2,70 % des ventes en France.

L’Ile-de-France dépasse la moyenne nationale, la Seine-Saint-Denis se démarque

La moyenne nationale est de 9,04 ventes pour 100 000 habitants, la région Île-de-France est au-dessus avec 10,1 ventes. Dans le détail par département, Paris est en réalité en-dessous de la moyenne nationale, contrairement à la Seine-Saint-Denis qui se démarque largement. Suivant les informations fournies par Vench, l'Île-de-France est assez déséquilibrée suivant les départements :

Paris : 7,75 ventes

Seine Saint Denis : 19,43 ventes

Seine et Marne : 11,56 ventes

Val d’Oise : 11,85 ventes

Val de Marne : 8,97 ventes

Yveline : 6,91 ventes

Haut de Seine : 4,63 ventes

Essonne : 9,88 ventes

Les Hauts-de-Seine font office de bonne élève avec un nombre de ventes aux enchères inférieur à la moyenne nationale, représentant plus de la moitié de cette dernière. Ce département compte ainsi parmi ceux ayant le moins de ventes aux enchères.

Paris, département important dans les ventes aux enchères en Île-de-France

Selon nos données précises en interne, Paris (75) représente 13 % des ventes aux enchères dans la région Île-de-France. La plus grande part des ventes se trouve en Seine-Saint-Denis (93) avec 26 % du total des ventes du département par rapport aux ventes aux enchères judiciaires dans la région. Le Val d’Oise (95) arrive en deuxième position avec une part des ventes de 20 %. De leur côté, les Hauts-de-Seine (92) et la Seine-et-Marne (77) représentent chacun 14 % des ventes dans la région Île-de-France. Enfin, les derniers du classement sont les départements de l’Essonne (91) et du Val-de-Marne (94) avec une part de 10 % chacun.

Vente aux enchères judiciaire dans Paris : zoom sur les opportunités

Selon nos données internes, la région Île-de-France est celle qui récolte la plus grande part des ventes aux enchères en France. En effet, cette région cumule 21 % des ventes aux enchères judiciaires françaises, soit un total de 1244 ventes. La seconde région du classement est PACA avec une part de 13 % des ventes en France (soit 766 ventes conclues au total).

Avec le nombre important de ventes aux enchères à Paris, les opportunités sont nombreuses pour les marchands de biens et les investisseurs. Face à un marché immobilier actuellement assez tendu, les ventes aux enchères judiciaires à Paris sont une occasion d'acquérir un logement à un prix inférieur au marché. Mais attention à la concurrence !

Nombreux sont ceux qui voient l'opportunité de devenir primo-accédants ou de réaliser un investissement immobilier. Il est vrai que les opportunités de bonnes affaires ne manquent pas, que ce soit à Paris intra-muros ou en Île-de-France.

Des ventes aux enchères d’un montant conséquent à Paris

Paris est une ville bien connue pour afficher des prix de l’immobilier très élevés. De manière classique, les transactions immobilières (acquisitions et ventes) se concluent par des accords financiers conséquents.

En matière de ventes aux enchères, les opportunités sont bien souvent nombreuses, quel que soit le montant des ventes. En effet, Paris est dans le top 10 des ventes aux enchères les plus élevées. Nous en trouvons trois dans la capitale, notamment dans le 19e arrondissement, où un bien a été vendu pour un prix de 4 millions d’euros ! Suivi d’une transaction dans le 6e arrondissement de Paris pour un prix dépassant les 3 millions d’euros, et enfin dans le 8e arrondissement avec une vente à 2,92 millions d’euros. Sur l’année 2022, nous pouvons compter 11 ventes aux enchères dont le résultat d’adjudication était supérieur à 1 million d’euros, soit tout de même 28 % des ventes.

Vous l’aurez compris, il n’est pas rare de dénicher des biens immobiliers d’exception à Paris et dans la région parisienne. Cela explique d’ailleurs pourquoi les ventes aux enchères attirent de nombreux profils d’investisseurs et de professionnels de l’immobilier à la recherche de biens uniques.

Pour vous assurer de ne rater aucune vente aux enchères à Paris ou en Île-de-France, n’hésitez pas à vous entourer des meilleurs professionnels du secteur. Site leader dans les ventes aux enchères immobilières en France, Vench est votre partenaire privilégié pour suivre toutes les ventes pas à pas.

