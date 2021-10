Le plus grand Burger-King de France ouvre à La Défense

Le choix est audacieux tandis que les fast food ont de plus en plus de difficultés économiques. La chaine Burger-King a décidé d’ouvrir son deuxième restaurant des Hauts-de-Seine dans le centre commercial les Quatre-Temps à la Défense. Le nouvel établissement se veut plus « atypique » et il a vocation de devenir la vitrine de la chaîne en France. Sa décoration, qui se veut "proche des valeurs américaines", fait un large emploi du bois massif.

Trois ans après son retour en France au sein du groupe Olivier-Bertrand, après quinze années de fermeture, la chaîne avait réalisé 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Elle vise désormais l'ouverture de plus de 300 restaurants et l'occupation à terme d'au moins 20 % du marché des fast-foods en France.