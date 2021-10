Le plus célèbre cabaret du monde rouvre ses portes après 18 mois de fermeture

Depuis mi-juin, les 80 artistes du Moulin Rouge suivent une remise en forme intensive et des cours de danse cinq jours par semaine. Place maintenant aux répétitions des chorégraphies et aux essayages des costumes de la revue Féerie. Les artistes reprennent leurs marques et attendent avec impatience de retrouver la scène et l'enthousiasme du public du Moulin Rouge.

Les costumiers, plumassiers, brodeurs et bottiers travaillent sur les 1 000 costumes et 800 paires de chaussures, réalisés sur mesure et avec minutie par les Ateliers du Moulin Rouge. Ces Maisons d'Art ont été acquises ces dernières années par le Moulin Rouge qui tient tout particulièrement à préserver le savoir-faire français de la fabrication des costumes de spectacle.

Trois mois de préparation ont été nécessaires pour que le Moulin Rouge puisse à nouveau ouvrir ses portes officiellement le 10 septembre. Tout sera donc prêt pour accueillir les spectateurs qui viendront découvrir ou redécouvrir la célèbre revue Féérie qui a déjà été applaudie par plus de 12 millions de personnes depuis sa création.