Le Plan Borloo, un enjeu déterminant

Quelque 600 000 personnes vivent, en effet, en Quartier Politique de la ville soit 40 % de la population du département. Pour Stéphane Troussel, depuis un an, « les habitants des quartiers populaires ont le sentiment d'être les grands oubliés de la politique gouvernementale ».

Pour lui, le rapport Borloo confirme le “mensonge d'Etat” qu'il a dénoncé il y a quelques semaines : « Non, il n'y a pas trop d'argent donné aux quartiers populaires ;

les villes ont 30 % de moyens en moins quand les besoins sont de 30 % supplémentaires. Nous ne pouvons plus continuer à regarder la politique de la Ville agoniser sous nos yeux. »

Selon Stéphane Troussel, « il faut une mobilisation nationale à destination des quartiers politiques de la Ville, ce rapport en prend la mesure, en proposant un vrai coup d'accélérateur tant sur la rénovation urbaine que sur les politiques publiques de droit commun et les transports ».

Le président du Conseil départemental « salue le travail réalisé par Jean-Louis Borloo, d'avoir recensé les bonnes idées et les bonnes pratiques, et d'avoir écouté et associé les élus locaux que nous sommes ».

Dans ce rapport, le choix de programmes par actions permet d'aborder tous les champs des politiques publiques. Les propositions qui sont faites sur la petite enfance, sur la scolarisation des moins de trois ans, sur les collèges, sur la reconnaissance des travailleurs sociaux, « sont autant de sujets que je porte au quotidien en Seine-Saint-Denis et qui n'attendent que des engagements de l'exécutif ».

Au yeux de Stéphane Troussel, le contenu de ce rapport est donc positif, « mais il est malheureusement en totale contradiction avec toutes les décisions prises depuis un an par le président de la République et son gouvernement : baisse du nombre d'emplois aidés, baisse des subventions politiques de la ville, suppression des APL, affaiblissement des offices HLM, reports des calendriers. Le rapport pointe ainsi à raison l'indispensable développement des transports franciliens au moment où le gouvernement ne cesse de reporter les grands projets pourtant prévus et attendus ».

Aujourd'hui, le gouvernement a un rapport clé en main, chiffré et élaboré avec les élus locaux et des associations : « nous attendons donc des annonces à la hauteur des enjeux de la part du président de la République. S'il n'est pas suivi de décisions fortes d'Emmanuel Macron, il ne s'agirait alors que d'un énième rapport qui finira dans les placards de l'Elysée. »