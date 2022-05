Le Pinky Bloom voit la vie en Rose

Tout ce qui est proposé est à l’image de la décoration des lieux, basée sur l’omniprésente couleur rose. Cette couleur fait l’identité totale et donne un côté atypique à cet établissement. Difficile de s’y tromper. Du sol au plafond, absolument tout est d’un rose étonnant. Pour les adeptes des réseaux sociaux, ce nouveau lieu est « un véritable paradis ». Tout est pensé pour voir la vie en rose, jusqu’à la présentation des plats. Le Pinky Bloom a élaboré un menu varié et gourmand. Côté carte, il propose un brunch composé de toasts Avocado, d’œufs Bénédicte, ainsi que des pancakes, des bagels ou encore le fameux “Pink toasts”. Côté boissons, le salon de thé se démarque par ses mocktails, cocktails sans alcools vitaminés et travaillés.

© DR

Le paradis des instagrammeurs

Les réseaux sociaux font partie intégrante du projet Pinky Bloom qui souhaite profiter de sa vue sur la Tour Eiffel et de son côté insolite et très esthétique pour que les clients postent sur leurs réseaux sociaux leurs plus beaux clichés du lieu. Pour cela, les plats et les cocktails sont également extrêmement soignés et travaillés. Autre élément en faveur du Pinky Bloom, sa grande terrasse et son ambiance différente du reste de l’établissement.

Une recette qui semble payer, puisque le salon revendique plus de 60 000 abonnés sur Instagram, quelques mois seulement après son ouverture. Et la popularité sur les réseaux se répercute directement sur la fréquentation, puisqu’il est désormais fortement conseillé de réserver les vendredis et les dimanches. Les horaires d’ouverture devraient même très prochainement évoluer avec, par exemple, la mise en place de brunchs en matinée et de “Tea-time”, à partir de 18h...



68 Avenue de New York – Paris 16e ardt