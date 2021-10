BONNE TABLE : Le phénomène « Miss Kô »

L’entrée dans cet autre monde suscite un choc plutôt anachronique sur cette avenue George V chic. On y tutoie l’imaginaire. C’est géant, vibrant, effervescent, étonnant, rempli de couleurs mouvantes, mais nullement sophistiqué. Au contraire, Miss Kô et son évocation du street food deviennent, selon les vœux de leur créateur, le « temple de l’art urbain ». Sur ce chemin philosophico-culinaire, la carte tient parfaitement la route, avec des fragrances de citronnelle et de coriandre fraîche. Les sushis sont légion, le tartare de bœuf prend l’accent thaï, les noms sont évocateurs Sakura, Sashizza, Full Moon (raviolis gyozas), Bo Bun, Pad Thaï, Yakitoris… On sait ce qu’on vient manger et on voit même l’impressionnante brigade s’affairer. Tout cela tient un peu du ballet, c’est agréable à l’œil et surtout au palais. Selon ses promoteurs, Miss Kô est tout à la fois "un restaurant, une cantine, un salon de thé, un endroit de fêtes et une scène artistique". Un petit coin de paradis pour amateurs de sensations fortes...