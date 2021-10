Le pénal et L'entreprise : manuel de survie

Spécialement conçu pour les directions juridiques et les mandataires sociaux, ce concept innovant associe une présentation concrète du droit pénal, de l’impact des procédures, des prérogatives des juridictions au traitement des problématiques spécifiques à l’Entreprise.

L’impact du droit pénal sera présenté de la première table ronde de magistrats animée par Michèle Bernard-Requin, ancien Magistrat (parquet et siège), Matthieu Bonduelle, juge d’instruction et ancien secrétaire général du syndicat de la magistrature et Frédérique Dalle, magistrat et Premier substitut du procureur. Puis le traitement des risques et la communication feront l’objet d’une seconde table ronde à laquelle participeront Eric Haza, directeur juridique de Veolia Environnement, Anne Meaux, spécialiste en communication sensible et communication publique, et Olivier Raynaud, ancien magistrat et directeur de la conformité chez Lazard Frères.

Conçu comme un événement interactif, ce colloque est une occasion rare et précieuse d’échanger avec les intervenants lors des tables rondes et durant le dîner-débat au cours duquel s’exprimera Jean-Claude Kross, consultant pénal et ancien magistrat et invité d’honneur de cette soirée.