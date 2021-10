Le Pavillon circulaire offre une seconde vie aux objets

Depuis quatre mois, le Pavillon circulaire accueille les Parisiens et les visiteurs pour leur présenter les nombreuses possibilités du réemploi. Édifiée à l’occasion de la Cop21, cette vitrine de l’économie circulaire sera ouverte jusqu’au 31 mai. Ressourceries et Recycleriesd’Île-deFrance continuent d'animer ce lieu d’échanges et de rencontres.

Plus de 30 associations vont se relayer pour présenter des ateliers de réparation, de transformation et d’up-cycling de matériaux collectés par les structures du réemploi, et montrer comment des objets du quotidien peuvent retrouver une seconde vie.

« En accueillant des structures qui créent du lien social et qui développent les circuits courts, le réemploi et le recyclage des déchets des ménages parisiens, cet espace innovant entre pleinement dans le plan Zéro déchet souhaité et affirmé par la maire de Paris », souligne Antoinette Guhl, adjointe à la maire de Paris en charge de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire et de l’innovation sociale. « Le Pavillon circulaire et tous les acteurs qui le font vivre, démontrent qu’une autre manière de consommer en ville est possible : une consommation durable et économe », salue-t-elle.

Le plan Zéro déchet de la Ville de Paris, intégré à un plan plus large de renforcement de la propreté présenté en février au Conseil de Paris, prévoit notamment l’installation d’une ressourcerie par arrondissement.

• Du mercredi au samedi, de 13 à 20h, et le dimanche, de 10 à 18h.