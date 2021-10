Le parvis de l'Hôtel de Ville rebaptisé « Esplanade de la Libération »

Bertrand Delanoë voulait que la Ville de Paris se souvienne et rende hommage aux Résistants, aux Français Libres, aux Alliés et à tous les insurgés qui participèrent à la libération de la capitale, en rebaptisant le parvis de l'Hôtel de Ville "Place de l'Hôtel de Ville - Esplanade de la Libération". C'est ainsi que le 22 avril dernier, le Conseil de Paris votait à l'unanimité le projet de délibération de l'exécutif. Cette "nouvelle" place qui célèbre les libérateurs a été inaugurée par le maire à l'occasion des commémorations du 25 août.

En cette année anniversaire de la mort de Jean Moulin et de la création du Conseil national de la résistance, le parvis a accueilli la cérémonie commémorative du 69e anniversaire de la Libération de Paris, notamment en présence de Kader Arif, ministre délégué aux Anciens combattants.