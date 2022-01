Le Paris-Saint-Germain ouvre une nouvelle boutique sur les Champs-Elysées

Située au numéro 92 de l’avenue des Champs Elysées, la nouvelle boutique du club parisien est un nouvel espace composé d’une surface de vente de 370 m² répartis sur deux niveaux. Lors de l’ouverture, Fabien Allègre, directeur de la marque Paris-Saint-Germain a déclaré : « L’ouverture du nouveau flagship du Paris Saint-Germain sur la plus belle avenue du monde est un marqueur important du rayonnement international du Club. C’est un jour historique pour le Paris Saint-Germain, un signal fort qui récompense 10 ans de travail pour renforcer la marque. ».

Elle s’inscrit dans une expansion sans fin de la marque : après l’ouverture de cette boutique, d’autres lieux de vente vont ouvrir dans de nombreuses villes du monde telles que Tokyo, Doha ou encore Los Angeles. Selon Fabien Allègre, ce nouveau flagship « propose aux supporters une expérience plus qualitative. A l’instar du Parc des Princes, elle a vocation à devenir une destination de prédilection pour tous nos fans, Parisiens, Franciliens et les millions de touristes qui visitent Paris chaque année ».

Des produits dérivés divers et variés

L’ouverture de ce nouveau point de vente permettra la mise en avant des nombreuses collaborations entre la marque Paris-Saint-Germain et diverses marques. Dès aujourd’hui, la collection propose cinquante planches de skate exclusives qui célèbrent la nouvelle boutique. Des t-shirts créatifs et inédits seront disponibles à partir du 11 janvier ainsi que la collection PSGxCrashxTango hôtel composée de maillots de basket, hoodies, t-shirts, bonnets ou encore ballons inédits. Seront également prochainement disponibles des pièces exclusives issues des tournées du Club à Los Angeles, Miami et Singapour, ou encore des paires de chaussures collector en partenariat avec la marque Rolling Stones. Ce nouveau lieu accueillera également des événements tout au long de l’année à destination des fans.