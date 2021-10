Le parc de l'île Saint-Germain s'émancipe

Dès le 1er septembre, le parking proche du restaurant « L’Île » sera fermé. Pour le remplacer, un dépose-minute pour six voitures est prévu. De plus, le parking deux-roues sera agrandi et le trottoir élargi pour être accessible aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux dureront jusqu’en décembre. En parallèle, seront lancés à partir d’octobre les travaux d’extension du parc à proprement parler. « L’île Saint-Germain est un parc aux multiples facettes », explique Thierry Bouchet, chef du service projets paysagers au Conseil général. « Le nouvel espace, composé notamment d’un vallon et d’une clairière, sera intégré en respectent l’identité du site et en harmonie avec les jardins voisins, à commencer par le jardin des Graminées qui sera étendu et revalorisé. »

Au total, 3 300 m2 de surface végétalisée vont être créés. Près de 300 arbres seront plantés ainsi que 1 500 arbustes et plus de sept mille plantes vivaces, graminées et couvre-sols. Comme le précise précise Thiery Bouchet « Les plantations auront lieu au printemps. Puis nous terminerons par les allées piétonnes et l’engazonnement. » Pendant toute la durée des travaux, le parc et le restaurant resteront ouverts. En revanche, durant quelques jours incompressibles, l’accès sera interdit aux véhicules.