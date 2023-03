Le palmarès Limousin au Concours général agricole du Salon de l'Agriculture

Depuis 150 ans, le Concours général agricole est une référence dans le milieu agricole. Organisé par espèces et par races, il récompense les meilleurs animaux reproducteurs français chaque année au Salon de l'Agriculture. Les animaux sont rigoureusement choisis par les organismes de sélection et par des associations d’éleveurs mandataires, avant d’être départagés par un jury constitué d’experts dans leur domaine.

Au total, ce ne sont pas moins de 2 500 animaux présentés, venant de 8 espèces et de 352 races. 2 000 éleveurs participent cette année au Concours général.

40 animaux limousins

Parmi les différentes races en compétition, la Limousine fait partie des plus connues et prisées. Pour l’édition 2023, 40 animaux limousins présents ont été sélectionnés parmi plus de 220 candidats. Cette année, c’est Vincent Rome, éleveur à Treignac en Corrèze, qui a été désigné en tant que juge unique du concours Limousin. 11 catégories, et tout autant de prix décernés, se sont succédé le 2 mars dernier au matin. Voici le palmarès.

Section F1 : génisses pleines de moins de 32 mois

1er : Ricoree

2e : Roxane

3e : Rancunière

Section M1 : mâles de plus de 19 mois et moins de 2 ans et 7 mois

1er : Rappel

2e : Riquet

3e : Reliquat

Section F2 : vaches suitées (accompagné de leur veaux) de moins de 3 ans et 8 mois

1er : Rose

2e : Pétale

3e : Papeete Z

Section M2 : mâles de 2 ans et 7 mois à 3 ans et 7 mois

1er : Paillard

2e : Phœnix

3e : Rocknroll

Section F3 : vaches suitées de 3 ans et 8 mois à 4 ans et 8 mois

1er : Ovation

2e : Oaxaca

3e : Pocahontas

Section F4 : vaches suitées de plus de 4 ans et 8 mois

1er : Mafia

2e : Miami

3e : Juliuse

Section M3 : mâles adulte de plus de 3 ans et 7 mois

1er : Onyx

2e : Oculiste

3e : Nino P

Section synthèse femelle

1er : Oaxaca

Section synthèse mâles

1er : Paillard

Prix d’honneur femelle

1er : Mafia

Prix d’honneur mâles

1er : Onyx