Huit Français sur dix ont déclaré être attachés aux espèces, un score qui résonne particulièrement fort dans le contexte économique et social actuel. Pensez-vous que la monnaie serait un allié de choix pour affronter cette situation ?

Marc Schwartz : Le paiement en espèces occupe une place déterminante dans le quotidien des Français : c’est le 2ème mode de paiement le plus utilisé, quel que soit l’âge. Son caractère tangible lui confère naturellement des avantages réels, à plus forte raison lors de tensions économiques et sociales. Avec les espèces, chaque Français peut régler ses dépenses de manière instantanée et sans frais additionnels. Dans une période où le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations, 79 % des personnes interrogées affirment que le paiement en espèces contribue largement à une meilleure gestion et un contrôle de leur budget. Il présente aussi un attrait certain en ces temps de sobriété énergétique, puisqu’il n’a besoin d’aucun branchement électrique ou de liaison internet pour fonctionner. Son accessibilité, sa gratuité et sa résilience en font ainsi un acteur incontournable pour accompagner les Français dans leur vie quotidienne.

Une consultation citoyenne européenne a été lancée en 2020- 2021 concernant la suppression des pièces de 1 et 2 centimes. Cette décision impliquerait des prix arrondis. Quel est votre point de vue sur ce sujet ?

M. S. : Je trouve intéressant de constater que 43% des personnes sondées, dans cette consultation européenne, s’attendent à une augmentation des prix et à d’autres conséquences, en cas de disparition. Dans l’enquête Ifop, cette inquiétude est largement partagée par 88 % des citoyens français craignant aussi une hausse des prix en lien avec les arrondis. La suppression des pièces de 1 et 2 centimes ne serait pas sans effet sur le pouvoir d’achat des Français, déjà soumis à rude épreuve, et pénaliserait les populations les plus fragiles. N’oublions pas que plus d’un Français sur deux, reste attaché à ces petites pièces.

L’étude a révélé des valeurs nobles associées à l’argent, et notamment le lien que celui-ci permet d’entretenir avec les autres. Pourquoi les espèces seraient-elles plus que jamais un ciment social ?

Stéphane Truchi : De manière générale, la monnaie fiduciaire a ce pouvoir que d’autres moyens de paiement dématérialisés n’ont pas, celui de transmettre, d’interagir et de rassembler. Les résultats de l’enquête en témoignent : les dons aux associations et aux personnes les plus vulnérables se réalisent majoritairement en espèces, de même que les transactions chez les petits commerçants. La dimension pédagogique est également mise en avant par 94% des Français interrogés affirmant que c’est un moyen d’expliquer la valeur de l’argent aux plus jeunes.

Si nous nous projetons dans un monde « sans espèces », 81% des interrogés se disent inquiets de les voir disparaître. Quels seraient les prochains défis pour la Monnaie de Paris ?

M. S. : En tant qu’institution monétaire, notre enjeu sera de continuer à produire un moyen de paiement gratuit, universel et accessible pour et par tous. Nous faisons partie intégrante de la vie des Français depuis 864, date de création de la Monnaie de Paris. Et nous nous voyons bien continuer à y rester encore pour quelques siècles. Notre défi sera aussi de poursuivre une cohabitation intelligente avec les modes de paiement dématérialisés et notamment avec l’arrivée d’une monnaie digitale de la banque centrale, le fameux euro numérique.

Marc Schwartz

©D.R.