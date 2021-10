Pour la Métropole du Grand Paris, la logistique métropolitaine « constitue un défi à de multiples échelles. Elle est un service aux habitants et aux entreprises et artisans des communes. Elle est pourvoyeuse de nombreux emplois et maille le territoire par ses infrastructures. Concurrencée par d'autres secteurs économiques pour l'occupation du foncier en zone dense, la logistique nécessite, pour se développer en ville, un véritable portage politique ».

En matière de cadre de vie et d'environnement, elle a, par ailleurs, des impacts sur la qualité de l'air, les nuisances sonores et la congestion urbaine.

Pour Patrick Ollier, « la logistique doit sans cesse se réinventer pour s'adapter aux nouveaux modes de vie et nouveaux usages qui appellent de nouveaux modes de distribution ».

Ce constat a conduit le président de la Métropole du Grand Paris à installer un groupe de travail dont il a confié l'animation à Patrick Braouzec, Jean-Bernard Bros et Jean-Michel Genestier. A l'issue de quelques mois de travail avec les acteurs de la logistique métropolitaine, le groupe a émis 12 propositions d'action qui, réunies en quatre axes stratégiques, constituent le socle du projet de pacte pour une logistique métropolitaine. Pour Patrick Ollier, « il s'agit d'un travail de diplomatie active permettant de résoudre des problèmes logistiques dans la zone dense ».

Patrick Braouzec, Eric Cesari et Jean-Bernard Bros. © A.P.

La Métropole du Grand Paris au cœur d'un bassin logistique dynamique :

✔ 400 000 emplois salariés et

16 millions de mètres carrés d'entrepôts en Ile-de-France (dont 3 millions de m 2 sur le territoire de la Métropole).

✔ 200 millions de tonnes de marchandises transportées chaque année en Ile-de-France,

dont 90 % (en tonnage) par la route.

Un point de départ

Pour la Métropole, ce projet de pacte constitue « un point de départ afin que les élus et les acteurs économiques réagissent sur son contenu, les actions proposées, et se portent volontaires pour piloter, accompagner ou expérimenter l'une ou plusieurs d'entre elles ».

Pour les modalités de mise en œuvre, une place importante sera laissée à l'expérimentation et à des actions très opérationnelles, pouvant s'inscrire parfois, dans la démarche centres-villes vivants, ou sur certains sites de la deuxième édition d'Inventons la Métropole du Grand Paris. Ces expérimentations pourront potentiellement bénéficier du Fonds d'investissement métropolitain. Il s'agit de favoriser l'essaimage de systèmes et de solutions concrètes qui auront prouvé leur efficacité et leur efficience.

Jean-Michel Genestier a présenté les 12 actions préconisées par le groupe de travail et souligné à leur sujet que « la Métropole du Grand Paris assurera la coordination pour faire ensemble avec les communes et les territoires dans un objectif d'harmonisation ».

De son côté, Patrick Ollier a annoncé sa volonté « de mettre en place très prochainement une instance de pilotage dédiée à l'harmonisation progressive des règlements de voirie et de livraison des marchandises, des autorisations d'accès, de circulation, de transit et de cohérence des zones de basses émissions dans l'ensemble des 131 communes ».

Il a également annoncé que dans le cadre de la sensibilisation des consommateurs, seraient promus les productions locales et les circuits courts, via notamment une opération “Consommons métropolitain”, qui associera donneurs d'ordre et opérateurs de la restauration collective.