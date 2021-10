Le numérique s'engage pour la Seine-Saint-Denis

Lors de cette rencontre, une convention d'expérimentation relative à la mise en œuvre du « droit à la connexion », pour les publics les plus fragiles, a été signée. La Seine-Saint-Denis fait partie des premiers territoires où ce nouveau droit, prévu dans la loi pour une République numérique, est expérimenté.

La charte « Seine-Saint-Denis Égalité » a également été paraphée entre la fédération des éditeurs de logiciel « Tech in France » et le Conseil départemental pour la mise en place d'actions d'insertions, de formations et d'accompagnement vers l'emploi.