Le numérique fait partie du quotidien des Français

Pilotée par l’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep), l’Autorité publique française de régulation de communication audiovisuelle et numérique (Arcom), le Conseil général de l’économie (CGE) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le Baromètre du numérique 2022 est une étude de référence menée par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation (CREDOC) auprès de 4 184 personnes de 12 ans et plus résidant en France.

« Cette édition, portant sur l’année 2022, témoigne d’une forme de maturité dans les habitudes numériques de nos concitoyens. Si durant les deux années qui viennent de s’écouler, du fait de la pandémie, de nombreux usages et outils ont été amplifiés, télétravail, vidéoconférence et streaming, nous notons que désormais, ils s’installent de manière plus durable dans leur quotidien », a indiqué Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.

Un smartphone pour 87 % de la population

L’étude a révélé que « les utilisateurs du numérique sont toujours plus équipés et satisfaits des services sur les réseaux ». En effet, sur l’année 2022, la proportion de détenteurs d’objets connectés a fortement progressé, pour atteindre 40 %. Le smartphone est, quant à lui, l’un des équipements les plus utilisés, avec 87 % d’utilisateurs. Le taux d’abonnement en accès internet s’est pour sa part stabilisé à 85 % de la population, et il a été constaté que pour la première fois, la connexion en fibre est devenue majoritaire, avec 56 % de Français équipés, soit 17 % de plus qu’en 2020. Les niveaux de satisfaction des connexions mobiles et des réseaux fixes sont identiques, à 85 %.

Le téléviseur utilisé par 95 % des Français

Le téléviseur reste une nouvelle fois massivement plébiscité dans le Baromètre du numérique 2022. En effet, 95 % des répondants ont déclaré être détenteurs d’au moins une télévision, un niveau qui n’a pas évolué en dix ans. Cependant, de plus en plus de Français ont déclaré recevoir la télévision via la box d’un fournisseur d’accès à internet. Ainsi, 83 % des personnes possédant un écran utilisent cette solution, qui est motivée par la qualité de réception pour 53 % d’entre eux, la diversité des services proposés pour 39 % et l’accès direct à des abonnements pour 38 %. Il reste toutefois 17 % de personnes équipées en téléviseur et en connexion internet à domicile qui n’ont pas recours aux offres TV en ligne, puisqu’ils se sont, pour 66 % d’entre eux, satisfaits de l’offre de chaînes et de services de la TNT.

© DR

Le numérique de plus en plus indispensable

L’étude a également démontré qu’en dessous de 70 ans, la part des internautes qui utilisent des écrans a dépassé les 96 % dans toutes les catégories d’âge. Seules les personnes de plus de 70 ans se sont démarquées, mais ont tout de même atteint 63 %. En moyenne, les Français regardent un écran 32 heures par semaine. L’utilisation d’internet est devenue quotidienne, « y compris durant les temps morts », au détriment des activités plus traditionnelles comme la lecture d’un livre ou d’un journal papier.

Sur les compétences en numérique, l’écart se creuse

Avec une utilisation de plus en plus forte, le nombre de personnes, qui ont rencontré des freins à la pleine utilisation du numérique, a également crû. En effet, 48 % des Français ont éprouvé au moins une forme de difficulté face aux outils numériques et internet, une hausse de 13 % par rapport à 2020. Les inégalités se sont ainsi accentuées entre les plus vulnérables, c’est-à-dire non-diplômés et âgés de 70 ans et plus, qui sont une majorité, 53 % et 56 %, à ne pas avoir l’impression de gagner en maîtrise, et le reste de la population. Par conséquent, le Baromètre a révélé que « l’écart se creuse sur le sentiment de monter en compétences chez les Français ».

A ce propos, Jean-Noël Barrot a indiqué : « Le numérique est facteur de progrès, d’opportunités pour nos concitoyens et d’attractivité pour nos territoires. Tous les Français doivent en bénéficier et je suis pleinement mobilisé à garantir à chacun accès et accompagnement aux usages du numérique ».