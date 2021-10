Le nouvel exécutif régional

Jérôme Chartier, vice-président en charge de l'économie et de l'emploi ;

Chantal Jouanno, vice-présidente en charge de l'écologie et du développement durable ;

Stéphane Beaudet, vice-président en charge des transports ;

Anne Chain-Larché, vice-présidente en charge de la ruralité et de l'agriculture ;

Frédéric Péchenard, vice-président en charge de la sécurité ;

Stéphanie Von Euw, vice-présidente en charge des affaires européennes ;

Stéphane Salini, vice-président en charge des finances ;

Agnès Evren, vice-présidente en charge de l'éducation et de la culture ;

David Douillet, vice-président en charge de l'action internationale et du tourisme ;

Farida Adlani : vice-présidente en charge de l'action sociale, de la santé et de la famille ;

Patrick Karam, vice-président en charge des sports, de la jeunesse et de la vie associative ;

Faten Hidri, vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Geoffroy Didier, vice-président en charge du logement et de la politique de la ville ;

Marie-Carole Ciuntu, vice-présidente en charge de l'administration générale ;

Didier Bariani, vice-président en charge du Grand Paris.